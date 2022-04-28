НАТО раздумывает над тем, чтобы увеличить "практическую и политическую" поддержку Грузии и Молдове на фоне войны в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает грузинский телеканал First channel.

"Жестокое вторжение в Украину демонстрирует необходимость поддержки НАТО тех стран Европы, которые не являются членами НАТО или Европейского Союза, таких как Молдова и Грузия. Речь идет о практической и политической поддержке. Мы изучаем, что мы можем сделать еще, чтобы работать еще теснее с нашими партнерами в восточной части Европы", - сказал генсек НАТО Столтенберг.

Ранее мы писали, что президент Молдовы признала неготовность к войне и отсутствие в стране боеспособной армии.

Также сообщали, что Грузия и Молдова вслед за Украиной получили опросники для вступления в ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробно о том, что происходило на фронте на 63-й день войны, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.