Президент Молдовы Майя Санду признает, что страна не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.

Об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - заявила Майя Санду.

Она говорит, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Напомним, Арестович заявил, что Украина легко может захватить Приднестровье. Но только если попросит Молдова.

Также мы писали о том, что в Приднестровье пока не будут обращаться к РФ за военной помощью.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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