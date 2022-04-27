Украина может захватить Приднестровье, где в последнее время образовалось военное напряжение, по "щелчку пальцев", но только если будет обращение Молдовы, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал в интервью журналисту Фейгину.

Арестович считает нынешнее обострение в Приднестровье провокацией России и говорит, что Молдова может оказаться в сложной ситуации.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", - сказал Арестович.

На вопрос, в состоянии ли Украина "взять и захватить Приднестровье", советник главы ОП ответил: "Ну как-нибудь справились бы..." и сделал характерный щелчок пальцами.

"Но это территория суверенной Молдовы, мы не можем позволить себе даже заявлений подобного рода. Только после обращения молдавской стороны", - уточнил Арестович.

Ранее в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

Так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, которые прогремели в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.