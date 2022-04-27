"МВД" Приднестровья сообщает подробности о стрельбе в селе Колбасна у границы с Украиной.

"Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины.

Утром 27 апреля, в 8:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы", - говорится в сообщении.

Отметим, в Колбасной находятся крупные артиллерийские склады российской армии. Село расположено прямо на украинско-молдавской границе.

Напомним, позавчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности". Вчера сообщалось, что в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. Также СМИ сообщили об атаке на военный аэродром в регионе. На фоне обострения ситуации, в Приднестровье уже повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Вместе с тем, вчера в Приднестровье обвинили Украину в обстреле здания "МГБ" в Тирасполе. Так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

Тем временем, Зеленский заявил о готовности ВСУ к возможной эскалации в регионе.

Подробно о том, что происходит в Приднестровье, мы рассказывали в отдельном материале.