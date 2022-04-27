В Приднестровье сообщают о стрельбе возле села Колбасна, где базируются крупные артиллерийские склады.

Приднестровские СМИ пишут, что прозвучали одиночные автоматные выстрелы со стороны Украины. Сообщается, что ситуация на артиллерийских складах стабильная, сейчас там ничего не происходит.

Отметим, Колбасна расположена прямо на украинско-молдавской границе.

Вчера в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

Так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, которые прогремели в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.