Приднестровье начинает жить в режиме военного времени после серии взрывов за прошедшие сутки. В непризнанной республике начинают устанавливать блокпосты на дорогах.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Сообщается, что это устанавливается блокпост на выезде из Бендер.

Напомним, что "президент" Приднестровья заявил, что взрывы в Тирасполе организовали "украинские боевые группы".

А Санду связала взрывы в Приднестровье с "борьбой сил внутри региона".

"Страна" отвечала на пять главных вопросов о ситуации в Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.