Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала взрывы в Приднестровье, где со вчерашнего вечера обострилась ситуация.

"Взрывы в Приднестровье связаны с противоборствующими силами внутри региона", - заявила она.

"То есть, версию, что это подготовка к втягиванию Приднестровья в войну против Украины она, видимо, решила не поддерживать", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности".

Сегодня сообщалось, что в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. Также СМИ сообщили об атаке на военный аэродром в регионе. На фоне обострения ситуации, в Приднестровье уже повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Вместе с тем, в Приднестровье обвинили Украину в обстреле здания "МГБ" в Тирасполе.

В Кремле же заявили, что "очень внимательно наблюдают за ситуацией".

Между тем, Пушилин заявил, что Приднестровье будет учитываться при "следующем этапе операции". А МИД РФ намекнул на возможность вмешательства России в "конфликт" в Приднестровье.