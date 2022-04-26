Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в "конфликт" в Приднестровье.

Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Он также заявил, что ситуация в Приднестровье вызывает тревогу.

Телеграм-канал "Политика Страны" так прокомментировал это заявление: "Многозначительный комментарий по Приднестровью от МИД РФ. Давая понять, тем самым, что такое "вмешательство" возможно".

Напомним, накануне в столице Приднестровья, Тирасполе, неустановленные лица обстреляли здание Министерства госбезопасности. Источник в руководстве Приднестровья сообщил, что злоумышленники прибыли с территории Украины.

Также заявляется, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт, о чем говорят обстрел и теракты". Украина отреагировала на взрывы в Приднестровье ещё вчера, заявив, что это провокация российских спецслужб с целью возложить вину на Украину.

Напомним, сегодня в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Также в Кремле уже отреагировали на обострение в Приднестровье. Песков сказал, что в РФ "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье". Вместе с тем, заявил, что Путин пока не планирует обсуждать ситуацию с президентом Молдовы.