МИД РФ намекнул на возможность вмешательства России в "конфликт" в Приднестровье
Россия хотела бы избежать сценария, при котором Москве придется вмешаться в "конфликт" в Приднестровье.
Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко
Он также заявил, что ситуация в Приднестровье вызывает тревогу.
Телеграм-канал "Политика Страны" так прокомментировал это заявление: "Многозначительный комментарий по Приднестровью от МИД РФ. Давая понять, тем самым, что такое "вмешательство" возможно".
Напомним, накануне в столице Приднестровья, Тирасполе, неустановленные лица обстреляли здание Министерства госбезопасности. Источник в руководстве Приднестровья сообщил, что злоумышленники прибыли с территории Украины.
Также заявляется, что "Украина стремится втянуть Молдову и Приднестровье в конфликт, о чем говорят обстрел и теракты". Украина отреагировала на взрывы в Приднестровье ещё вчера, заявив, что это провокация российских спецслужб с целью возложить вину на Украину.
Напомним, сегодня в Приднестровье повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".
Также в Кремле уже отреагировали на обострение в Приднестровье. Песков сказал, что в РФ "очень внимательно наблюдают за ситуацией в Приднестровье". Вместе с тем, заявил, что Путин пока не планирует обсуждать ситуацию с президентом Молдовы.