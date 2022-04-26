Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала ситуацию в Приднестровье и добавила, что ее страна не планирует блокады Приднестровь и склоняется к дипломатическому решению проблем.

Об этом она заявила по итогам совещания Совета безопасности Республики сделала ряд важных заявлений.

Кроме того, Санду добавила, что Молдова повышает уровень готовности и усиливает безопасность государственных учреждений.

Также сообщается, что переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным не планируется.

Напомним, вчера в Тирасполе прогремели взрывы у здания "Министерства госбезопасности".

Сегодня сообщалось, что в Приднестровье взорвали две вышки, которые ретранслировали российский радиоэфир. Также СМИ сообщили об атаке на военный аэродром в регионе. На фоне обострения ситуации, в Приднестровье уже повысили уровень террористической опасности и анонсировали "решения в защиту своих интересов".

Вместе с тем, в Приднестровье обвинили Украину в обстреле здания "МГБ" в Тирасполе.

Между тем, Пушилин заявил, что Приднестровье будет учитываться при "следующем этапе операции". А МИД РФ намекнул на возможность вмешательства России в "конфликт" в Приднестровье.