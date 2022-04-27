В Приднестровье, где в последние пару дней была стрельба, не видят оснований для обращения к РФ за военной помощью "на данном этапе".

Об этом заявил глава "МИД Приднестровья" Виталий Игнатьев в интервью "Интерфаксу".

"Я нахожусь на постоянной связи с полномочными представителями МИД России, мы постоянно контактируем. У нас есть возможность сверки часов, но никаких дополнительных обращений мы пока не планируем", - сказал Игнатьев.

Ранее в Приднестровье прогремели новые взрывы, из-за них были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира. Также СМИ сообщили об атаке военного аэродрома.

Так называемый "президент" Приднестровья Вадим Красносельский фактически прямо обвинил Украину в организации взрывов, которые прогремели в Тирасполе. Он заявил, что "следы террористических атак ведут в Украину" и осуществили их якобы "украинские боевые группы".

В МВД Украины считают, что взрывы в Приднестровье - дело рук российской ФСБ.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Приднестровье работают спецслужбы РФ, но ВСУ готовы к возможной эскалации.

"Страна" подробно рассказывала о ситуации в Приднестровье.