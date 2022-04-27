Если возникнет военный конфликт вокруг Приднестровья, в который будет втянута Молдова, руководство НАТО сделает все, чтобы Румыния не вмешалась в него.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на Ютуб-канале ФейгинLIVE.

"Для Путина это был бы бальзам на сердце – поднять уровень этой войны до уровня мировой, как минимум региональной. Если Молдова вмешивается и Румыния вмешивается, то переговорный процесс тогда должен быть не Киев - Москва, а, как минимум, Москва - Брюссель. А как максимум - Москва - Вашингтон. Поэтому Румыния ни за что не вмешается в этот конфликт", - объяснил эксперт.

Ранее "Страна" приводила заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о том, что Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм возможного наступления, поэтому оборона на этом направлении продумана.

Также мы цитировали слова Алексея Арестовича о том, что Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев", но только если будет обращение Молдовы.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", - сказал Арестович.