Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал ряд заявлений по Украине.

Он прокомментировал слова советника главы ОП Алексея Арестовича, который заявил, что Украина может захватить Приднестровье "по щелчку пальцев" (если об этом попросит Молдова). На это Песков заявил: "достаточно провокационно".

Также спикер Кремля прокомментировал возможность обмена Виктора Медведчука. Песков заявил, что "об этом речи не идёт".

Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ сказал, что конкретных договоренностей о привлечении ООН и Красного креста к эвакуации мирных граждан с "Азовстали" на встрече Путина и генерального секретаря ООН Анутониу Гутерреша не было. При этом, напомним, секретариат последнего заявил, что Путин дал согласие на участие ООН и Красного креста в эвакуации мирных жителей из подвалов завода.

О смене кураторства "ЛДНР" Песков сказал, что "пока никаких формальных поправок в распределение обязанностей не вносилось". Отметим, сегодня сообщалось, что первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко стал куратором отношений с "ЛДНР" в Кремле. Ранее за взаимодействие с "республиками" отвечало подведомственное Дмитрию Козаку управление.

Напомним, ранее Песков сообщил о передаче Киеву документов.

Также мы писали, что Песков считает, что начало "военной спецоперации" России в Украине не было ошибкой.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте на 62-й день войны - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.