Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм возможного наступления, поэтому оборона на этом направлении продумана.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он заявил, что втягивание Приднестровья в войну будет означать конец этого анклава, и в Тирасполе это понимают.

Поэтому скорее резкий рост напряженности в регионе связан с информационным давлением на Украину, добавил Подоляк.

Также он раскритиковал генсека ООН за то, что тот сначала поехал в Россию, а потом в Украину.

"Мне удивительно, что представители таких организаций, как ООН, едут сначала в Россию, а не в Украину. То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно. ООН - слабая организация", - добавил Подоляк.

На выходных Владимир Зеленский раскритиковал генсека ООН за планы встретиться с Путиным перед поездкой в Киев.

Между тем Алексей Арестович заявил, что Украина может захватить Приднестровье по "щелчку пальцев", но только если будет обращение Молдовы.

"У Молдовы могут быть очень крупные неприятности. И лучшее, что может сделать в этом случае Молдова, как мне кажется, это обратиться за помощью к Украине и Румынии", - сказал Арестович.