Украинский бизнес, которому в войну приходится тяжело, жалуется, что уже едва тянет "мобилизационные" выплаты за своих работников. Речь идет о требовании сохранять зарплату и платить ЕСВ за тех сотрудников, которые идут воевать. Сейчас все эти выплаты - полностью на работодателях, государство ничего им не компенсирует.

Но и многим предприятиям платить уже нечем. Там говорят, что возможны даже банкротства по этой причине.

"На крупных предприятиях процент мобилизованных достаточно большой, и может достигать десятков процентов. То есть, заводу нужно платить зарплату, скажем, четверти или 20% работников, которые на данный момент не работают, а воюют. Но в нынешних военных условиях возможности предприятий выдерживать такие экстраординарные нагрузки ограничиваются наличием оборотных средств, а их надолго не хватит. Если военные действия затянутся, это приведет к банкротству. А что дальше? Полный коллапс украинской экономики, которая сейчас держится главным образом на крупных предприятиях", - говорит нам руководитель одного из предприятий.

По его мнению, выходом из ситуации могла бы быть государственная поддержка для субъектов хозяйствования. "Именно так решалась похожая проблема с 2014-2019 годах, вопросы с мобилизацией регулировало отдельное постановление Кабмина №105 от 2015 года. Сейчас также нужно срочно запускать компенсации из госбюджета. Вопрос настолько серьезный, что требует срочного внимания первых лиц государства", - говорит руководитель предприятия.

Совет предпринимателей уже направил письмо на адрес Кабмина с призывом определить механизм финансирования Минобороны для обеспечения выплат мобилизованным работникам, и, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в законодательство. Плюс - подготовить пояснения по порядку организации выплат мобилизованным работникам предприятий за счет средств госбюджета и дать рекомендации предприятиям - на каких правовых основаниях документировать трудовые отношения с призванными на войну работниками.

Разбирались, как мобилизация сотрудников бьет по отечественным предприятиям, и действительно ли есть угроза массовых банкротств.

"Каждый пятый ушел воевать"

О проблемах, связанных с мобилизацией, украинский бизнес говорят с первых дней войны.

По факту их несколько. Первая, собственно, сам призыв - специалисты уходят с рабочего места, и их нужно кем-то заменять, а сделать это в нынешних условиях не так просто. По этой причине, к примеру, многие компании испытывают острый дефицит водителей - вплоть до того, что ломается вся логистика.

В теории особо ценных специалистов можно "забронировать", то есть, оформить освобождение от призыва. Но это удается далеко не всегда. "Есть целый список военных специальностей, представители которых не подлежат бронированию. Это, к примеру, те же водители, артиллеристы, наводчики, танкисты и другие - всего в перечне несколько десятков позиций. Это значит, что работники, которые во время службы в армии или на военной кафедре в вузе получили такие военные специальности, сейчас не могут быть «забронированы» работодателем", - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Поэтому людей мобилизуют. Также многие ушли добровольцами в терроборону или в армию.

Доля таких работников в компаниях разная. В некоторых - незначительная, у других - до 20-25% трудового коллектива и даже больше. К примеру, на IT-рынке, где работает много молодых специалистов, в некоторых компаниях на войну ушел каждый пятый сотрудник. И это уже стало одной из причин, по которой компании теряют заказы от иностранных заказчиков.

Вторая проблема состоит в том, что предприятие обязано сохранить за мобилизованным сотрудником не только рабочее место, но и средний заработок, а также платить за него налоги, в частности, ЕСВ (а это 22% от зарплаты).

"То есть, получается, что по факту вакансия освобождается, работодатель вынужден брать на место мобилизованного сотрудника временного специалиста, который без денег, понятно, тоже работать не будет. Поэтому, по сути, по одному рабочему месту идет двойная выплата зарплаты и налогов. Что и в мирное время мог бы потянуть далеко не каждый бизнес, не говоря уже о войне", - отмечает глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

"На фоне простоя, серьезного уменьшения заказов и клиентов, падения доходов, даже для работающих предприятий вопрос обеспечения фонда оплаты труда стоит очень остро", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, по выплатам за мобилизованных сотрудников, которые сейчас полностью повесили на работодателей, не все так просто.

"Законные обязанности государства"

На самом деле действующее законодательство не дает четкого ответа - кто должен платить мобилизованным работникам.

"По действующему законодательству мобилизованным работникам гарантируется сохранение и выплата среднего заработка за счет средств государственного бюджета. Так, в соответствии с частями 2 и 3 статьи 119 Кодекса законов о труде, работникам, которых привлекают к выполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины "О военной обязанности и военной службе", "Об альтернативной (не военной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", представляются гарантии и льготы. За гражданами, призванными на срочную службу, службу во время мобилизации во время особенного периода до его окончания сохраняются рабочие места, должности, средний заработок на предприятии вне зависимости от формы собственности. Таким работникам производятся выплаты денежного обеспечения за счет средств государственного бюджета в соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Но на практике эти нормы на данный момент не работают. Сейчас мобилизованные работники обращаются к работодателям за выплатами. Некоторые предприятия при этом просто информируют мобилизованных работников о размере их среднего заработка и рекомендуют обращаться к их военному руководству, чтобы выплаты этого среднего заработка обеспечивали военные части, которые финансируются из бюджета. Но есть и те компании, что платят. То есть, в этом вопросе многое неясно, в итоге страдают как мобилизованные работники, которые защищают страну от врага и еще должны бегать выбивать зарплаты, так и предприятия, многим из которых уже попросту нечем платить", - отмечает Андрей Забловский.

Партнер юридической компании KM Partners Александр Шемяткин говорит, что статью 119 КЗоТа за последние годы несколько раз меняли. "Так, с 2014 года гарантии по сохранению рабочего места и зарплаты для мобилизованных ограничили одним годом. В 2015 году расширили круг получателей гарантий. Если ранее они распространялись только на лиц, призванных на военную службу, то затем в список добавили еще е контрактников, а временной промежуток выплат перестал был четко определенным, указали, что он длиться «до дня фактической демобилизации». Также именно в редакции от 2015 году было установлено, что средний заработок военнослужащим компенсируется за счет средств государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом министров. Но затем, из-за возникновения задолженности перед работодателями и по причине дефицита средств госбюджета эта норма перестала выполняться", - рассказал Шемяткин.

Но, по его словам, в соответствии со статьей 17 Конституции Украины, именно государство обеспечивает социальную защиту граждан, которые пребывают на службе в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, а также членов их семей.

"Подтверждение того, что социальная защита военнослужащих - это функция государства находим и в других нормативно-правовых актах, в частности, законе «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей. Если государства перекладывает на работодателя эти функции, то должны быть компенсации работодателю соответствующей материальной базы, в виде налоговых преференций, возврата денежных средств или другим путем. Если ж государство перекладывает обязательства по выплатам на бизнес, рассчитывая на частную собственность (деньги работодателя), а не на средства госбюджета, то такой подход нарушает статью 41 Конституции, которая гласит, что право частной собственности является нерушимым", - добавил Шемяткин.

Кто в итоге заплатит?

Недавно Совет предпринимателей при Кабмине направил официальное письмо на адрес первого вице-премьер-министра- министра экономики Юлии Свириденко, в котором говорится, что в последнее время приходит много обращений от руководителей предприятий относительно вопроса выплат мобилизованным сотрудникам. "Это значительный дополнительный непредусмотренный финансовый груз для бизнеса, особенно для предприятий, которые прекратили или почти прекратили работу во время военного положения", - говорится в письме.

Совет предпринимателей также ссылается на статью 119 КЗоТа, по которой социальное обеспечение мобилизованных ложится на госбюджет.

В письме упоминается и указ президента от 24 февраля 2022 года, часть 6 которого прописывает, что Кабмин обеспечивает финансирование и другие мероприятия, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.

Совет предпринимателей просит:

определить механизм финансирования Минобороны (воинских частей) для обеспечения выплат мобилизованным работникам

Совместно с Минобороны подготовить разъяснения по порядку организации выплат мобилизованным работникам предприятий среднего заработка за счет средств госбюджета и предоставить рекомендации для предприятий и организаций по правовых основаниях документирования трудовых отношений с работниками, которые были мобилизованы.

Впрочем, ответа от Минэкономики пока нет.

Между тем, затягивание с решением этого вопроса увеличивает риски массовых банкротств предприятий, особенно если война затянется.

"Все зависит от того, сколько еще продлится война. Если месяц - два, то бизнес еще как-то выдержит дополнительные нагрузки по зарплатам для мобилизованных работников, если дольше - уже нечем будет платить", - считает Олег Пендзин.

"Вопрос настолько серьезный, что требует немедленной внимания первых лиц государства - президента и премьер-министра. Очевидно, потребуется решение на уровне главы государства, правительства и парламента и выделение, как минимум, нескольких десятков миллиардов гривен на выплаты по мобилизованным работникам", - подытожил представитель крупного предприятия, с которым пообщалась "Страна".