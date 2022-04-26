Польша предложит Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

Об этом сообщает REFORM.by.

"Мы, как Польша, благодаря многолетним и последовательным инвестициям готовы на определенные сырьевые санкции, определенный отказ от сырья из Российской Федерации. Однако понимаем, что не все государства готовы к этому, но призываем, чтобы снова пересмотрели свою политику и оценили свою готовность", - сказала министр.

По ее словам, Польша намерена предложить пакет мер в рамках ЕС, по аналогии с системой торговли выбросами ЕС, который бы стимулировал страны союза отказываться от российских энергоресурсов. Она назвала этот проект "российским ETS".

"Готовим проект такого российского ETS, который мог бы быть пакетом, поддерживающим государства на пути обретения независимости от российских энергоресурсов", - сказала она.

ETS - европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов в рамках реализации планов по климатическим целям.

По словам министра, в таком плане должны быть прописаны объемы и сроки сокращения использования энергоресурсов из РФ.

Анна Москва добавила, что пока прорабатываются детали предложения, проект может также включать меры поддержки инвестиций, направленных на отказ от российского газа.

Мы рассказывали, что Украина с первого дня войны требует от Евросоюза отказаться от покупки нефти и газа из России, ведь благодаря нефтедолларам РФ противостоит экономическим санкциям, которые накладывают на нее другие страны.

Некоторые страны отказались от продления контрактов на покупку некоторых энергоносителей - страны Балтии и Польша. ФРГ прекратит импорт российской нефти до конца 2022 года.

В целом в ЕС заявили, что планируют сократить свою зависимость от российских энергоносителей на две трети к концу текущего года, а к концу 2027-го планируют реализовать полный отказ.