ЕС планирует сократить свою зависимость от российских энергоносителей на две трети к концу текущего года, а к концу 2027-го планируют реализовать полный отказ.

Об этом рассказал комиссар Европейского союза по экономике Паоло Джентилони в интервью изданию "Il Messaggero".

Кроме того, по его словам, ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом Евросоюз планирует опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.

Международный валютный фонд на прошлой неделе понизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны между Украиной и Россией. Однако Джентилони заявил, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на "некоторые положительные факторы, унаследованные от второй половины 2021 года", такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

"Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских углеводородов.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.