В Украине намечается очередной налоговый разворот.

Напомним: с началом войны налоговое законодательство в стране заметно изменилось. В частности, дали послабления по налогам бизнесу (остановка проверок и возможность перехода с общей системы налогообложения на уплату 2% с оборота), отменили или снизили пошлины и НДС на импорт (в том числе, включили "зеленый свет" по ввозу иномарок без налогов, что уже спровоцировало огромные очереди на границах, застопорив доставку гуманитарных грузов).

Впрочем, "налоговая вольница" может скоро закончиться. В парламенте уже зарегистрирован законопроект №7311, в котором прописана очередная порция нововведений. Коснутся они, в случае принятия документа, как бизнеса, так и рядовых украинцев. Если предпринимателям готовят возврат налоговых проверок, то гражданам - увеличение вдвое военного сбора - с нынешних 1,5% до 3%.

Также хотят отказаться от налоговых льгот, в том числе, по иномаркам и топливу (на него, напомним, НДС не так давно был снижен с 20% до 7%, а акциз отменен, что должно было сдержать рост цен).

В профильной среде очередную порцию налоговых идей восприняли по разному.

"Возврат налогов на импорт - это правильный шаг. У нас сборы с импорта являются бюджетообразующими, и нынешний провал по выполнению бюджета во многом объясняется именно обнулением НДС и таможенных пошлин. При этом ожидаемого снижения цен на импортные товары все равно не произошло. Но вот что касается увеличения военного сбора до 3% - то тут, по моему мнению, уже перебор. В условиях войны налоги на трудовые доходы граждан нужно снижать, а не повышать. Тем более, что эти деньги армии мало чем помогут", - говорит экономист Алексей Кущ.

"Военная налоговая реформа под угрозой. С появлением законопроекта 7311 военную налоговую реформу можно считать законченной. Снова начинаем проверки, поднимаем налоги и усиливаем административное давление на бизнес и население. Непоследовательность, недоверие, возврат идеологии агрессивного сбора налогов - плохие, если не роковые попутчики для восстановления воюющей экономики. Не делайте этого!", - пишет на своей странице в Фейсбуке аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Разбирались, почему "военную систему налогообложения" хотят кардинально изменить спустя всего два месяца после запуска, и как перепишут Налоговый кодекс.

Конец "налоговой вольницы"?

О том, как с началом войны в Украине менялась налоговая система мы уже подробно писали. Общий посыл корректировок, которые пачками вносились в Налоговый кодекс, был в том, чтобы максимально облегчить жизнь бизнесу и людям в условиях неминуемого падения экономики. К примеру, предпринимателям обещали отмену проверок и снижение административного давления, а также переход на уплату 2% от оборота вместо отчислений налога на прибыль и НДС (впрочем, по факту у этой схемы тоже нашлись недостатки, в итоге многие компании остались на прежней модели налогообложения, но это отдельная тема).

Одним из наиболее кардинальных налоговых изменений в войну стала отмена или резкое снижение сборов и платежей с импорта. К примеру, на многие товарные позиции налоги вообще обнулили. Скажем, иномарки сейчас можно завозить без НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины, а это в общей сложности, более 30% от стоимости авто. По топливу НДС снизили с 20% до 7%, акциз обнулили и т.д.

Впрочем, такая система на практике проработала меньше двух месяцев.

Теперь ее хотят снова изменить. Не так давно в интервью СМИ глава профильного налогового комитета Рады Данил Гетманцев дал понять, что "налоговая вольница" может скоро закончиться. В частности, предупредил о возможном закрытии "окна" по ввозу иномарок без налогов. Также Гетманцев высказался относительно неуплаты компаниями налогов.

"Есть такие, кто использует войну как повод и даже не подают деклараций. Абсолютно аморальная позиция. Мы отрабатываем такие компании", - сообщил Гетманев, добавив, что "если ты в Черновцах, и аргументируешь неуплату налогов войной, мы все равно придем за тобой".

На днях в Раде появился новый законопроект №7311, под которым подписалась группа нардепов (Данил Гетьманцев, Олег Бондаренко, Сергей Бабак, Михаил Радуцкий, Галина Третьякова и другие). Он предусматривает внесение очередных изменений в Налоговый кодекс. Интересно, что информация о регистрации проекта и вводные данные (номер, название, авторы и др.) появились на сайте парламента еще 24 апреля. Но вот текст законопроекта и сопроводительные документы (пояснительная записка, сравнительная таблица) обнародовали только 26 апреля. То есть, несколько дней рынок жил в ожидании анонса очередных налоговых нововведений.

Двойной военный сбор, возврат проверок и налогов, схема по спирту

Как теперь предлагают переписать Налоговый кодекс?

Ключевых изменений несколько:

военный сбор предлагается увеличить в 2 раза - с 1,5% до 3% . Напомним: военный сбор в Украине ввели еще в 2014 году. Им облагаются все доходы граждан, включая зарплаты, премии, отпускные и даже больничные. Также военный сбор отчисляется с ряда платежей, к примеру, при продаже недвижимости или постановке транспортного средства на учет. То есть, этот налог касается в буквально смысле каждого украинца. По мнению Куща, идея повысить военный сбор вдвое сейчас явно не ко времени. "В условиях войны, когда многие украинцы остались баз работы, больших поступлений в бюджет увеличение налога не обеспечит. И уж тем более, дополнительные платежи с каждого украинца вряд ли чем-то сильно помогут армии. Но вот репутационный удар по власти может быть ощутимым. В условиях войны налоговую нагрузку на трудовые доходы, наоборот, нужно снижать. К примеру, заменить ЕСВ, НДФЛ и военный сбор единым коммулятивным налогом, причем, снизить его в зависимости от региона и того, насколько сильно он пострадал от войны, от 0% до 10%", - говорит Алексей Кущ. Отметим, что военный сбор хотят увеличить не для всех. Для отдельных категорий граждан его вообще уберут. Не будет военного сбора с денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих, работников СБУ, Государственной пограничной службы, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и др.

. Напомним: военный сбор в Украине ввели еще в 2014 году. Им облагаются все доходы граждан, включая зарплаты, премии, отпускные и даже больничные. Также военный сбор отчисляется с ряда платежей, к примеру, при продаже недвижимости или постановке транспортного средства на учет. То есть, этот налог касается в буквально смысле каждого украинца. По мнению Куща, идея повысить военный сбор вдвое сейчас явно не ко времени. "В условиях войны, когда многие украинцы остались баз работы, больших поступлений в бюджет увеличение налога не обеспечит. И уж тем более, дополнительные платежи с каждого украинца вряд ли чем-то сильно помогут армии. Но вот репутационный удар по власти может быть ощутимым. В условиях войны налоговую нагрузку на трудовые доходы, наоборот, нужно снижать. К примеру, заменить ЕСВ, НДФЛ и военный сбор единым коммулятивным налогом, причем, снизить его в зависимости от региона и того, насколько сильно он пострадал от войны, от 0% до 10%", - говорит Алексей Кущ. Отметим, что военный сбор хотят увеличить не для всех. Для отдельных категорий граждан его вообще уберут. Не будет военного сбора с денежного обеспечения работников правоохранительных органов, военнослужащих, работников СБУ, Государственной пограничной службы, МВД, Управления госохраны, Госспецсвязи и др. хотят восстановить налогообложение для ряда импортных товаров , которое было отменено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс на период военного положения. В частности, речь идет об импорте, который ввозится плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы. Как указано в пояснительной записке, за неделю в результате отмены НДС и ввозной пошлины бюджет недополучил 417 млн гривен, при этом в структуре импорта значительную часть занимают товары не первой необходимости. Вторая группа импорта, по которой хотят отменить льготы - автомобили, которые ввозятся гражданами. Мы уже писали об очереди иномарок под нулевую растаможку, которая выстроилась на границе. Как указано в пояснительной записке, за неделю действия льгот бюджет недополучил 350 млн гривен. Сейчас сумма льгот превышает 100 млн гривен в день, завезено больше 3 тысяч авто, в том числе, элитных.

, которое было отменено законом о внесении изменений в Налоговый кодекс на период военного положения. В частности, речь идет об импорте, который ввозится плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы. Как указано в пояснительной записке, за неделю в результате отмены НДС и ввозной пошлины бюджет недополучил 417 млн гривен, при этом в структуре импорта значительную часть занимают товары не первой необходимости. Вторая группа импорта, по которой хотят отменить льготы - автомобили, которые ввозятся гражданами. Мы уже писали об очереди иномарок под нулевую растаможку, которая выстроилась на границе. Как указано в пояснительной записке, за неделю действия льгот бюджет недополучил 350 млн гривен. Сейчас сумма льгот превышает 100 млн гривен в день, завезено больше 3 тысяч авто, в том числе, элитных. Планируется убрать из Налогового кодекса норму об обнулении акциза на бензин, сжиженный газ и дизель, а также снижение НДС с 20% до 7% . "Ждем роста цен на бензин и дизтопливо", - констатировал Черкашин. Увеличение цены может составить порядка 25-30%, и это без учета новой реальности по источникам поставок (везут более дорогой европейский бензин) и логистики (бензовозы вместо ж/д).

. "Ждем роста цен на бензин и дизтопливо", - констатировал Черкашин. Увеличение цены может составить порядка 25-30%, и это без учета новой реальности по источникам поставок (везут более дорогой европейский бензин) и логистики (бензовозы вместо ж/д). Прописали закручивание гаек по проверкам . Так, планируется вернуть сроки в части подачи отчетности (ранее были отменены на период военного положения). "Бизнес вне зон оккупации и боевых действий ждут, скорее всего, массовые камеральные проверки налоговиков на предмет соблюдения сроков подачи отчетности и уплаты налогов в бюджет. А это новые штрафы, жалобы, доначисления, хотя суды практически не работают и защитить себя будет крайне сложно", -сообщил Черкашин.

. Так, планируется вернуть сроки в части подачи отчетности (ранее были отменены на период военного положения). "Бизнес вне зон оккупации и боевых действий ждут, скорее всего, массовые камеральные проверки налоговиков на предмет соблюдения сроков подачи отчетности и уплаты налогов в бюджет. А это новые штрафы, жалобы, доначисления, хотя суды практически не работают и защитить себя будет крайне сложно", -сообщил Черкашин. Планируется разрешить производство биоэтанола держателям лицензий на выпуск спирта . На первый взгляд, тема узкая, но на самом деле это не так. Речь идет о попытке нарастить производство биотоплива, что, по словам Алексея Куща, может хотя бы частично решить вопрос жесткого дефицита бензина и дизеля, который с начала войны ощущает Украина. "У нас есть большие объемы кукурузы, экспорт которой сейчас затруднен. Их можно пустить на биотопливо, которое в перспективе при грамотном подходе имеет все шансы стать экспортным товаром Украины с высокой добавленной стоимостью", - говорит Кущ. По словам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, "с оной стороны, спирта в стране много, и производить биотопливо есть из чего. С другой, нет гарантий, что будут выдерживаться стандарты того же биодизеля. У нас его часто воспринимают как бодягу обычного топлива и спирта. Поэтому решение по "зеленому свету" для биотоплива немного облегчит ситуацию на топливном рынке, но могут быть вопросы по качеству, а это - проблемы с двигателями авто", - отмечает Леушкин.

. На первый взгляд, тема узкая, но на самом деле это не так. Речь идет о попытке нарастить производство биотоплива, что, по словам Алексея Куща, может хотя бы частично решить вопрос жесткого дефицита бензина и дизеля, который с начала войны ощущает Украина. "У нас есть большие объемы кукурузы, экспорт которой сейчас затруднен. Их можно пустить на биотопливо, которое в перспективе при грамотном подходе имеет все шансы стать экспортным товаром Украины с высокой добавленной стоимостью", - говорит Кущ. По словам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, "с оной стороны, спирта в стране много, и производить биотопливо есть из чего. С другой, нет гарантий, что будут выдерживаться стандарты того же биодизеля. У нас его часто воспринимают как бодягу обычного топлива и спирта. Поэтому решение по "зеленому свету" для биотоплива немного облегчит ситуацию на топливном рынке, но могут быть вопросы по качеству, а это - проблемы с двигателями авто", - отмечает Леушкин. По этиловому спирту есть еще одно предложение - обнуление налоговой ставки по сырью , которое идет для производства продукции химического и технического назначения, парфюмерно- косметической продукции, уксуса. Отметим, нулевой налог на спирт в прошлые годы в Украине уже был (для производства слабоалкогольныхэ напитков, парфюмерной продукции), но многие производители строили на нем схемы - закупали сырье, якобы, для производства парфюма, а на самом деле пускали безналоговый спирт на водку. Как окажется в этот раз, и удастся ли наладить контроль - вопрос пока открытый (хотя в проекте прописан целый комплекс мер против злоупотреблений, вплоть до круглосуточных систем видеонаблюдения за отпуском спирта на акцизных складах, не говоря уже о расходомерах и др).

, которое идет для производства продукции химического и технического назначения, парфюмерно- косметической продукции, уксуса. Отметим, нулевой налог на спирт в прошлые годы в Украине уже был (для производства слабоалкогольныхэ напитков, парфюмерной продукции), но многие производители строили на нем схемы - закупали сырье, якобы, для производства парфюма, а на самом деле пускали безналоговый спирт на водку. Как окажется в этот раз, и удастся ли наладить контроль - вопрос пока открытый (хотя в проекте прописан целый комплекс мер против злоупотреблений, вплоть до круглосуточных систем видеонаблюдения за отпуском спирта на акцизных складах, не говоря уже о расходомерах и др). По возмещению НДС. Возмещать планируют ОВГЗ, а не живыми деньгами. При этом возмещению подлежат довоенные суммы - за январь 2022 года. "А как же миллиардные невозвраты февраля, марта, апреля?", - отмечает Вячеслав Черкашин.

Работа над ошибками или удар по бизнесу?

Алексей Кущ считает, что в части возврата налогов идеи - правильные. "Наоборот, это их отмена была ошибкой, которую нужно срочно исправлять. Отмена пошлин и НДС, на которых базируется наполнение госбюджета - это все равно, что тушить пожар, подливая бензин. Цены на импорт без налогов в итоге не снизились или почти не снизились, а вот сборы в казну провалились", - отмечает эксперт.

С ним согласен глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин: "У нас ежемесячный дефицит бюджета в 7 млрд долларов, полностью иностранные партнеры эту сумму нам не покроют, Украине нужно восстанавливать доходную часть бюджета, а не сидеть на кредитах, поэтому, несмотря на войну, налоги нужно платить - другого выхода попросту нет", - считает эксперт.

При этом в профильном сообществе много тех, кто жестко критикует новый законопроект.

"Он вызывает много вопросов и замечаний. Это касается и механизма возмещения НДС, и отмены льгот на растаможку авто и др. Но в первую очередь, речь о том, что даже в условиях войны нужно проводить последовательную налоговую политику, избегая частых и радикальных изменений по правилам администрирования и ставкам налогов. Кроме того, очевидно, что сейчас не ко времени возвращаться к практике усиления проверок", - считает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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