Как писала "Страна" 22 апреля, на границе на въезд в Украину образовались огромные очереди. Большинство комментаторов написали, что они связаны с массовым возвращением украинцев-беженцев домой.

Однако, как говорят источники "Страны" на границе, дело не только (и не столько) в этом. Основной поток авто на въезд в Украину - это иномарки, которые сейчас начали массово ввозить в страну, так как власти обнулили на время военного положения все ввозные пошлины.



"На днях стоял на пункте пропуска на Ягодин в пробке около 20 километров, около двух суток проходил. Одна из причин - едет поток иномарок, которые завозят украинцы под новые правила по растаможке. Несмотря на войну, спрос на машины просто зашкаливает", - говорит нам киевлянин Виталий, который занимается перегоном авто из Германии и закупает запчасти в Польше. Некоторые водители уже едут в объезд через Молдову, там ажиотаж меньше.



Напомним, что в начале апреля в Украине обнулили все налоги на импорт, включая НДС, ввозную пошлину и акциз.

Ранее они составляли около 30% от стоимости авто, но с учетом того, что таможня часто завышала цену иномарок и насчитывала налоги уже на повышенную базу, на самом деле сейчас можно экономить гораздо больше. Фактически украинцы получили возможность завозить авто вдвое дешевле, чем раньше. И многие решили покупать транспорт, несмотря на войну.



Как рассказал нам киевский "перегонщик" Сергей, заказывают авто очень активно. В основном, жители относительно спокойных регионов - западных и центральных областей, а также Киева.

"Спрос есть на б/у авто с мощными двигателями, в частности, трехлитровыми. Ранее растаможка по таким моделям просто зашкаливала: стоила 4-5 тысяч евро, тогда как, например, авто с двухлитровым двигателем можно было растаможить за 2,5 тысячи. Сейчас, скажем, Volkswagen Tuareg с мотором 3 литра 2007-2008 годов выпуска реально купить за 7-8 тысяч евро", - говорит Сергей.



Правда, проблема в том, что большинство мужчин невыездные, а женщин-"гонщиц" мало. Поэтому выросла такса за пригон. Ранее брали 500-600 евро, сейчас она составляет до тысячи. Также нужно платить пенсионный сбор при постановке авто на учет. Но все равно получается выгодно. На авто стоимостью 7 тысяч евро к цене добавляется около 1,5 тысяч уже с доставкой и оформлением.



"Даже если купить новый автомобиль в салоне в той же Польше и пригнать в Украину, будет дешевле, чем у наших дилеров", - говорит Сергей.



По его словам, ажиотажный спрос на б/у авто со стороны украинцев уже взвинтил цены на машины в Германии, минимум на 5-7%.

"Хороших авто стало меньше, все подчистую выметают наши посредники, поэтому цены растут", - говорит Сергей.



В одном из недавних интервью глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украину под нулевую растаможку уже завезли больше 10 тысяч авто. И намекнул, что лавочку могут прикрыть.



"Очереди на западной границе довольно большие. Правительство предложило такое решение (по отмене налогов - Ред.), учитывая, что большое количество авто было повреждено и будет еще повреждено вследствие агрессии. Хотя кое-где мы видим, что зарабатывают на этом не простые люди, а дельцы, и поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить", - сказал Гетманцев.

По его словам, коммерческие структуры завозят в Украину авто под дальнейшую перепродажу.



Впрочем, в водительской среде говорят, что обещание "прикрутить" налоговую вольницу может оказать обратный эффект: авто будут завозить еще активнее, "пока не отменили льготы".