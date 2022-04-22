Украинцев, которые планируют на Пасху вернуться из Польши в Украину, предупредили о значительном скоплении автомобилей на границе.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Очереди образовываются именно с польской стороны.

Самые большие очереди отмечаются на следующих пунктах пропуска:

"Дорогуск – Ягодин" – около 1000 легковых авто и 150 грузовиков;

"Корчёва – Краковец" – около 400 легковых авто и 350 грузовиков;

"Медика – Шегини" – около 900 легковых авто и 200 грузовиков.

Поэтому рекомендуется выбирать другие пункты пропуска для возвращения в Украину.

Сообщается, что это скопление транспорта возникло ситуативно, и пограничники уже увеличили количество сотрудников, чтобы ускорить пропуск авто.

Напомним, что по статистике несколько дневной давности в Украину вернулись уже более миллиона беженцев.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

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