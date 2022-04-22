Нардеп Григорий Суркис выехал в Польшу. Его не пропускали на таможне, поскольку он не задекларировал 13 дорогих часов.

По данным источников "Страны", в итоге Суркис все же выехал в Польшу. Часы остались в Украине, он их просто отдал охраннику, а сам перешёл границу.

"Суркиса никто не задерживал. Он прошёл углублённый таможенный контроль", - сказал источник.

Ранее Суркисы опровергли информацию о незаконном вывозе из Украины $17 млн и показали документы из Венгрии.

Также мы публиковали видео, как бывшему нардепу Бориславу Березе попытались вручить повестку в военкомат.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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