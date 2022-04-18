Народный депутат от "Слуги народа" и собственник "4 канала" Алексей Ковалёв в комментарии "Стране" сообщил, что на данный момент работает в захваченной Россией части Херсонской области, где находится его округ.

Как сообщили СМИ, в связи с тем, что нардеп не мог посещать заседания парламента, в "Слуге народа" обсуждают возможное исключение Ковалева из фракции.

По словам нардепа, его уже исключили из всех чатов "Слуги народа".

"Это такая история - ты, наверное, со всех сторон будешь предателем. Не будешь на округе - будешь предателем, будешь - тоже предатель. Для себя я принял решение остаться с людьми и заниматься теми процессами, которыми должен заниматься народный депутат во время войны", - говорит он.

Как рассказал Ковалев, в Херсонской области он занимается вопросами гуманитарной помощи.

"В связи с временной оккупацией Херсонской области цены повысились в 3-4 раза, поэтому мы делаем доставку продуктов питания. Было такое, что в одном селе Херсонской области сахар стоил 100 грн/кг. Мы доставляем в основном социальные продукты: крупы, сахар, масло и так далее по доступным ценам. Привозим с материка и распределяем по территориальным общинам", - объясняет он.

Кроме того, Ковалёв рассказал, что российские военные приходили к нему домой.

"Они окружили переулок - тогда мне позвонила мать и сказала: "К тебе приехали гости". Я открыл ворота, русские осмотрели двор и дом. Меня они не трогали - как я понимаю, в этом и есть "зрада". Но я не понимаю, как я должен был себя вести в тот момент. Взять винтовку и отстреливаться? Их было около 30 человек, это ни к чему бы не привело. Приехать в Киев, ничем не заниматься и писать пост про то, как я люблю Херсон? Такая себе перспектива", - утверждает нардеп.

Также Ковалёв заявил, что при необходимости готов дать показания правоохранительным органам.

"С Арахамией и Корниенко насчет исключения из фракции я не общался. Как будет - так и будет. Когда откроют "зеленый" коридор, я приеду в Киев. Пусть меня допросят СБУ, ГБР - я дам все показания, что не перешёл на сторону врага", - рассказал он.

Ковалёв добавил, что в Херсонской области он работает под украинском флагом.

"Я подтвердил это, когда ко мне приходили русские. Я им говорил, что являюсь представителем украинского парламента и украинского народа. Они меня выслушали - был нормальный разговор. Плюс ко мне не поступало предложений возглавлять их оккупационные органы власти. "Зраду" увидели в том, что они меня не избили, не забрали в тюрьму, и что я в них не стрелял. Да, я не организовываю проукраинские митинги - это чревато последствиями для жизни. Но я работаю над вещами, в которых люди нуждаются в первую очередь. Нужно находиться с людьми, а не пить просекко во львовских ресторанах и спорить, кто больше патриот", - сказал Ковалёв.

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