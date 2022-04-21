Экс-нардеп Илья Кива, который сейчас находится в России, обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему политическое убежище и гражданство РФ.

Об этом со ссылкой на письмо Кивы, которое адресовано президенту РФ, пишут российские СМИ.

"...Прошу предоставить мне политическое убежище и возможность быть гражданином Российской Федерации. Клянусь верно исполнять возложенные на меня обязательства, укреплять государственные границы и защищать РФ как свою Родину", - сказано в письме.

Напомним, Киву подозревают в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти. Госбюро расследований инициировало объявление его в международный розыск.

В первый день марта Илью Киву исключили из фракции ОПЗЖ и из партии. 15 марта его лишили мандата депутата Верховной Рады.

Тем временем война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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