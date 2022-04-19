Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, народными депутатами и членами правительства. Они обсуждали законодательные инициативы деятельности государства в условиях войны. Об этом сообщает официальный Telegram главы государства.

"Указ о продлении военного положения, законопроекты о правовом режиме на временно оккупированной территории, изменения в Уголовный процессуальный кодекс и т.д. Все они будут безотлагательно рассмотрены. Законодательство государства должно отвечать требованиям сегодняшнего дня", – сговорится в сообщении.

Мы рассказывали, что сейчас Верховная Рада работает в ускоренном режиме и принимает много законов, касающихся военного положения. Так, на заседании 14 апреля Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

Кроме того, Рада приняла закон о запрете символов российского вторжения – букв Z и V. Ее использование приравнивается к нацистской или коммунистической, в том числе и в плане наказания - до 5 лет ограничения или лишения свободы и до 10 лет, если символику использовали должностное лицо, группа лиц, повторно или с помощью СМИ.