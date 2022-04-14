На заседании 14 апреля Верховная Рада приняла закон о введении уголовной ответственности до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору. Ранее документ был возвращен президентом с правками.

Благодаря закону отныне в Уголовном кодексе появится статья 111-2, которая за "умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору", предполагает тюремный срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

Под статью попадают следующие действия:

реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

По предложению президента из этого перечня убрали пункт "другое добровольное взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе с оккупационной администрацией государства-агрессора".

Ранее "Страна" приводила подробности о принятом в тот же день законе, который приравнивает буквы Z и V к нацистской и коммунистической символике.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранцам работать в украинской разведке.