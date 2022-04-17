Тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений до конца октября.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 16 апреля.

Согласно постановлению правительства, фиксированные тарифы составляют:

до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВт·ч (с НДС);

более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) - 1,68 гривен за 1 кВт·ч (с НДС).

Напомним, в Киеве до лета тарифы на горячую воду и отопление оставят на старом уровне.

Также мы писали, что в Харькове не будут брать плату за всю коммуналку, начисленную с 24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.