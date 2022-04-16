Военные специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны Украины с Россией начали тренировать местных военных в Киеве.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на украинских командиров.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и ее окрестностях, сообщили, что они прошли военную подготовку в британских спецподразделениях, одну на прошлой неделе, а другую неделю назад.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцируется на Оболони на северной окраине Киева, сообщил, что военные инструкторы прибыли, чтобы инструктировать вернувшихся в ряды Вооруженных сил новобранцев и военнослужащих использовать противотанковые ракеты NLAW, которые поставляет Британия.

Один из командиров украинского спецназа с позывным "Скиф" сообщил, что 112-й батальон, к которому присоединено его подразделение, прошел обучение на прошлой неделе.

Напомним, британские военные инструкторы были впервые отправлены в Украину после аннексии Крыма Россией. Они были выведены в феврале, чтобы избежать прямого конфликта с российскими силами и возможности вступления НАТО в войну.

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.