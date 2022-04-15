Британия заморозила рекордные $10 миллиардов на счетах двух бизнес-партнеров Абрамовича
Великобритания заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. Такая сумма является рекордной.
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.
Агентство сообщает, что арестована сумма в 10 миллиардов долларов на счетах директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и делового партнера Абрамовича Давида Давидовича.
Абрамович передал им две своих компании - Ervington Investments Limited и Norma Investments - в день вторжения России в Украину 24 февраля.
Лондон объясняет санкционное давление тем, что нацеливается на круг людей, ближайших к Кремлю, что должно ослабить военную машину Путина.
Отметим, что Абрамович сейчас является одним из ключевых переговорщиков с Украиной. Его считают неформальным лидером "партии мира" в России, которая выступает за прекращение войны.
Мы также писали, что британский офшор заморозил половину состояния олигарха Абрамовича.
Кроме того, сообщалось, что из-за западных санкций Абрамовичу приходится занимать деньги у друзей. Однако те боятся давать ему взаймы.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.
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