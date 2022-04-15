Великобритания заморозила 10 миллиардов долларов двух бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. Такая сумма является рекордной.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Reuters.

Агентство сообщает, что арестована сумма в 10 миллиардов долларов на счетах директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и делового партнера Абрамовича Давида Давидовича.

Абрамович передал им две своих компании - Ervington Investments Limited и Norma Investments - в день вторжения России в Украину 24 февраля.

Лондон объясняет санкционное давление тем, что нацеливается на круг людей, ближайших к Кремлю, что должно ослабить военную машину Путина.

Отметим, что Абрамович сейчас является одним из ключевых переговорщиков с Украиной. Его считают неформальным лидером "партии мира" в России, которая выступает за прекращение войны.

Мы также писали, что британский офшор заморозил половину состояния олигарха Абрамовича.

Кроме того, сообщалось, что из-за западных санкций Абрамовичу приходится занимать деньги у друзей. Однако те боятся давать ему взаймы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.

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