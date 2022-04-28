Минобороны Румынии после появления видео с военной техникой на трассе заявило, что переброски техники НАТО к границам Украины не было, колонна двигалась на "запланированные учения".

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Румынии.

"Мы сообщаем о новой фейковой новости, размещенной на различных онлайн-платформах в Румынии и других странах, которая продвигает идею о том, что колонна американских военных машин будет двигаться из Румынии в Украину. В среду, 27 апреля, американские машины в сопровождении специальных машин Военной полиции румынской армии выехали на Бабадагский полигон, чтобы провести ранее запланированные стрельбы с румынскими солдатами и союзниками", - говорится в сообщении.

Также министерстве обороны подтвердили, что на кадрах заметна военная техника Америки, однако она дислоцируется на базе Михаила Когэлничану с начала 2022 года.

"Учебные мероприятия, проводимые военнослужащими союзных стран, дислоцированных в нашей стране, в рамках мероприятий по усилению безопасности восточного фланга НАТО являются актуальными, поэтому такие колонны боевой техники, принадлежащие не только США, но и Бельгии, Франции, Италии, Великобритании или Португалии можно будет часто наблюдать во время поездок между базами и совместными тренировочными комплексами", - добавили в Минобороны Румынии.

Напомним, ранее военный эксперт заявлял, что руководство НАТО не даст Румынии вмешаться в приднестровский конфликт, в который будет втянута Молдова.

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Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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