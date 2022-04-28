Колонна румынских войск движется в направлении молдавской и украинской границы.

Соответствующее видео публикуют телеграмм-каналы утром в четверг, 28 апреля.

На нем видны военные бронемашины, которые едут навстречу легковым автомобилям. Официальных комментариев по этому поводу еще нет.

Напомним, ранее военный эксперт заявлял, что руководство НАТО не даст Румынии вмешаться в приднестровский конфликт, в который будет втянута Молдова.

Вместе с тем, сообщалось, что у Зеленского готовы к наступлению противника со стороны Приднестровья.

Подробнее о том, что происходит в Приднестровье, мы рассказывали в отдельном материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.