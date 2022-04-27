"Президент ПМР" Вадим Красносельский опроверг информацию о том, что в Приднестровье ограничивают выезд мужчин призывного возраста и объявили всеобщую мобилизацию.

Об этом он написал 27 апреля в своем Телеграм-канале.

"...Прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация. Предостерегаю любого от подобных вбросов. Официально заявляю, что такого рода решений руководством республики не принималось. Информирую, что все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры", - сказано в записи.

Ранее "Страна" сообщала, что в Приднестровье прозвучали несколько взрывов. Были атакованы военный аэродром, здание "Министерства госбезопасности", а также выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина всегда рассматривала Приднестровье как плацдарм возможного наступления, поэтому оборона на этом направлении продумана.