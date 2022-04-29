С начала своей агрессии Россия выпустила по Украине 1300 ракет, что стоило ей не менее 7,5 млрд долларов. Это превышает годовой бюджет всех российских городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Такие подсчеты опубликовал украинский Forbes.

О количестве выпущенных ракет сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Издание отмечает, что эти цифры очень приблизительные, поскольку стоимость ракет может сильно разниться, а точное соотношение классов выпущенных ракет не называлось.

Известно, что ракет "Калибр" было примерно 235 единиц, еще около 60% от общей массы - "Искандеры", 30% - ракеты класса Х, 8% - "Точка-У".

"Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 000;

Стоимость "Калибра" – $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году;

Ракеты класса Х-101 – более современные и совершенные, чем "Калибры", и, по оценкам экспертов, в разы дороже "Калибра".

Таким образом общая стоимость выпущенных по Украине ракет может составлять порядка $7,5 млрд.

Издание приводит сравнение, что эта сумма превышает местные бюджеты всех городов России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

С начала войны, по словам Маляр, запасы ракет сократились более чем в два раза, а быстро восстановить запасы будет сложно, поскольку могут возникнуть проблемы с закупкой комплектующих.

Отметим, что по последним данным эти цифры еще больше. Недавно Пентагон заявлял, что с начала вторжения Россия выпустила по Украине уже более 1900 ракет.

При этом украинские аналитики заявляли, что в России хотят нарастить производство высокоточных ракет "Калибр".

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