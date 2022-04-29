Минобороны РФ заявило об ударе по киевскому заводу "Артем". Власти Киева говорят об ударе по жилому дому
Российское Минобороны сообщило, что вчера ударом ракет в Киеве были "уничтожены производственные корпуса предприятия Артем".
Отметим, что по данным Киевской горадминистрации удар был нанесен по жилому дому, под завалами погиб 1 человек и 10 - получили ранения.
Согласно информации из открытых источников, завод "Артем" является одним из ведущих в Украине производителей ракет и снарядов для артиллерийских систем.
Что касается вчерашних ударов по Киевской области, то, как утверждает Минобороны РФ, они наносились по тяговой электроподстанции железной дороги в Фастове. Украинская сторона этого не подтверждает.
Напомним, вечером в четверг, 28 апреля, крылатой ракетой разрушен жилой дом в Киеве. "Страна" публиковала фото разрушенного обстрелом дома в Киеве.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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