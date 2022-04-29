Противник стал наносить меньше обстрелов по Харькову, по сравнению с минувшей неделей. При этом жертвы среди мирного населения фиксируют ежедневно.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

"Если мы непосредственно берем город Харьков, то у нас за сутки мы насчитали 16 обстрелов, два из них - из реактивных систем залпового огня - "Град" и "Смерч". Конечно, если сравнивать, например, с прошлой неделей, то обстрелов по городу Харькову именно стало гораздо меньше, однако находиться на улицах еще крайне опасно, и мы понимаем, что фиксируем жертвы среди мирного населения, к сожалению, каждый день", - сказал он.

В Харьковской области россияне обстреляли Дергачи, Чугуев. Также были обстрелы в Золочевском направлении.

"Ну и, конечно, город Изюм остается самой горячей, условно говоря, точкой", - сказал Синегубов.

При этом он добавил, что украинские защитники держат там свои позиции, и "очередной самолет врага там сбит".

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сегодня рассказал, что в городе из-за обстрелов повреждено уже более 2,5 тысяч жилых домов и 420 админзданий.

Также сообщалось, что вчера после артиллерийского обстрела Харькова погибли два мирных жителя, еще четверо ранены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.