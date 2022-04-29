Мэр Харькова Игорь Терехов в комментарии "Стране" рассказал, что по состоянию на сегодня в Харькове повреждено 2 583 жилых дома и 420 административных зданий. Также повреждено 108 школ и 95 детских садиков.

Также он сообщил, сколько горожан пострадало за последние сутки от обстрелов российских войск.

"Всего в городских больницах находятся 1410 взрослых и 92 ребёнка. За сутки в больницу поступило 130 человек. В реанимации находится 61 человек. Однако есть и хорошие новости. В родильных домах находятся 33 женщины, а сегодня у нас родилось трое мальчиков", - сказал мэр Харькова.

Напомним, ранее Терехов рассказал, что центр Харькова будет отстроен по новым технологиям, а в спальных районах обязательно будут подземные паркинги которые при необходимости можно будет использовать как бомбоубежища.

Также сообщалось, что британский архитектор и дизайнер Роберт Фостер, который работал над дизайном штаб-квартиры компании Apple "Apple Park", будет участвовать в восстановлении архитектуры Харькова после войны.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.