Утром в пятницу, 29 апреля, российские войска из артиллерии обстреляли Северодонецк. В результате в городе загорелась школа.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram-канале.

"Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла утром. После попадания снаряда загорелось здание общеобразовательной школы. Спасатели успели вовремя и ликвидировали пожар", - сообщил он.

Вместе с тем Гайдай призвал жителей города как можно скорее эвакуироваться.

"Эвакуируйтесь скорее: по-прежнему мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, а теперь еще и ритуальный транспорт. Маршрутов для эвакуации по-прежнему пять: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское", - заявил он.

Ранее Гайдай заявил, что в Луганской области идут бои за Ореховое и Светличное, силы РФ ведут обстрел населенных пунктов.

Также сообщалось, что вчера в Луганской области под обстрелы попали Лисичанск, Попасная и Горская громада. Погибли четыре человека.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.