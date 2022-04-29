В Луганской области сильные бои ведутся за Ореховое (к югу от Лисичанска) и Светличное (район Попасной и Первомайска).

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Гайдай.

По его словам, россияне 10 раз обстреливали города области. Под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье, Попасная.

"Четыре раза россияне обстреляли Лисичанск и дважды Попасную. В Горской общине громко почти непрерывно", - написал Гайдай.

По его словам, в каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек.

"Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Наши военные дают хороший отпор, однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", - сообщил губернатор.

Также, по его словам, на фронте украинские защитники отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.