Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал данные о материальных потерям Украины в результате войны.

Статистику он привел в своем Телеграм-канале.

Общие потери экономики Украины (прямые и косвенные) из-за войны колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры достигла почти $88 млрд. Но это данные на основе публичных источников.

За последнюю неделю прямые потери экономики Украины из-за разрушений и повреждений гражданской и военной инфраструктуры выросли на $3,1 млрд.

По состоянию на сегодняшний день разрушены или захвачены по меньшей мере 23 тысячи километров дорог, 32 тысячи квадратных метров жилого фонда.

Повреждены или разрушены 535 детских садов, 866 учреждений среднего, предвысшего и высшего образования, 231 медучреждение, 173 завода и предприятия, по меньшей мере 75 административных зданий, 277 мостов и мостовых переходов, 11 военных аэродромов, 1 аэропорт.

Данные публикуются в рамках проекта "Россия заплатит", сделанного командой KSE Institute - аналитического подразделения Киевской школы экономики.

Ермак добавил, что Россия должна отвечать за все преступления и разрушения в нашем государстве и именно за счет агрессора, кроме международной помощи и денег из нашего бюджета, нужно восстанавливать Украину.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.