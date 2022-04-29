Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новое вооружение, которое Украина ожидает получить от США, изменит позиции сторон на войне, однако это будет "не так быстро".

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Оно обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы. Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы. Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен. Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране", - заявил он.

Данилов добавил, что уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран.

Вместе с тем, он не знает, когда закончится война, но предупреждает, что это будет "не завтра-послезавтра".

Напомним, вчера Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины. Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Ранее у Зеленского рассказали, как поможет Украине принятый в США закон о ленд-лизе.

Также сообщалось, что Байден запросил у Конгресса $33 млрд для помощи Украине и пообещал поставки оружия до конца войны.