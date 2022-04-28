В четверг, 28 апреля, нижняя палата парламента Германии (Бундестаг) одобрила петицию о поставках тяжелого вооружения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

За соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были против, семь воздержались. Дебаты накануне продолжались больше часа.

"Наряду с широкой экономической изоляцией и отделением России от международных рынков наиболее важным и эффективным средством, чтобы остановить российское вторжение является интенсификация и ускорение поставок эффективных вооружений и сложных систем, включая тяжелое вооружение", - говорится в петиции.

Напомним, как сообщал Der Тagesspiegel, канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок тяжёлого вооружения Украине - даже если сейчас он санкционирует их продажу.

Также мы писали о том, что Германия придумала схему непрямых поставок тяжелого вооружения Украине.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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