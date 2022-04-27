Правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства для зенитной самоходной установки "Гепард" (Gepard). Эту технику Германия планирует поставить Украине.

Об этом сообщает Swissinfo.

Свое решение в Берне обосновали тем, что Швейцария соблюдает политику нейтралитета, которая запрещает ей отправлять военное снаряжение в зоны конфликтов.

О наложении вето сначала написали европейские СМИ. 26 апреля государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, отвечающее за военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами) подтвердил сообщения прессы о том, что он заблокировал отправку Германией в Украину боеприпасов швейцарского производства. Это произошло после того, как Берлин объявил, что после нескольких недель политического давления он все-таки отправит тяжелое вооружение Киеву, включая полсотни машин Gepard.

Госсекретариат SECO получил два ходатайства от Германии с просьбой дать добро на отправку боеприпасов в Украину. Среди них были 35-мм боеприпасы для "Гепардов", а также 12,7-мм боеприпасы.

Эти боеприпасы произведены компанией Oerlikon-Bührle, промышленной фирмой швейцарского ВПК, расположенной в Швейцарии и принадлежащей немецкому холдингу Rheinmetall.

"На оба запроса Германии о том, могут ли полученные из Швейцарии боеприпасы быть переданы Украине, из Берна был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и на обязательные критерии, предусмотренные швейцарским законодательством о порядке поставок военных материалов и товаров двойного назначения", - говорится в сообщении SECO.

После наложения вето неясно, какие боеприпасы Германия отправит в Украину вместе с "Гепардами".

Ранее "Страна" сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок в Украину тяжелых вооружений - даже несмотря на то, что вынужден их санкционировать.

Также мы рассказывали о том, что деятели культуры и науки Германии выступили против поставок оружия в Украину.