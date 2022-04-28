Крупнейшие энергетические компании Германии, Австрии, Венгрии и Словакии, в том числе немецкая Uniper и австрийская OMV, о которой сообщалось ранее, готовятся открыть рублевые счета в "Газпромбанке" в Швейцарии, чтобы выполнить требования Москвы по оплате поставок газа в рублях.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Собеседники FT сообщили, что итальянская Eni пока взвешивает возможные варианты, так как ее следующий платеж за газ должен состояться в конце мая.

Согласие компаний платить в рублях поставит под угрозу единство в ЕС, пишет FT.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля потребовала от компаний не подчиняться требованиям России платить за газ в рублях. "Это было бы нарушением санкций, а значит, высоким риском для компаний", - заявила она.

Также мы писали, что, по данным Блумерг, четыре европейских покупателя российского газа уже заплатили за поставки в рублях.

Вместе с тем, сообщалось, что "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.