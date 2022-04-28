Четыре европейских покупателя газа уже заплатили за поставки в рублях, как того требовал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к "Газпрому".

Даже если другие покупатели отклонят условия Кремля, новые отключения после прекращения поставок газа в Польшу и Болгарию в среду вряд ли произойдут до второй половины мая, когда должны быть произведены следующие платежи, пишет агентство.

По словам источника, десять европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России.

Напомним, ранее агентство Bloomberg писало, что Италия готовится платить за российский газ в рублях.

Также сообщалось, что "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях. В свою очередь в ЕС назвали это шантажом.

Кроме того, сообщалось, что Майя Санду заявила, что Молдова продолжит покупать газ у "Газпрома", поскольку закупка голубого топлива у других поставщиков обойдется слишком дорого. По словам Санду, Молдове придется закупать газ на рынке, если контракт с "Газпромом" перестанет действовать с 1 мая.