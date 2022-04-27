Австрия согласилась платить за российский газ в рублях
Австрия и австрийская газовая компания OMV согласились платить за российский газ в рублях.
Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера пишут российские СМИ.
"Мы, то есть OMV, приняли условия оплаты, как и правительство Германии. Они (условия - Ред.) были признаны соответствующими условиям санкций. Для нас это было важно", - заявил он.
Напомним, 31 марта Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", который предусматривает, что расчеты за газ с "недружественными странами" (в этот список попали в том числа государства ЕС) будет осуществляться в рублях.
Ранее мы писали, что Армения начала платить за российский газ в рублях.
Также мы писали, что Беларусь перешла на покупку газа из России за рубли.
Вместе с тем, "Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях.
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