Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что майскую оплату за российский газ страна произведет, как и прежде, в евровалюте.

Об этом премьер сообщил в передаче "Субботние диалоги" на Словацком ТВ, пишет "РИА-Новости".

"Словакия заплатит за российский газ во второй половине мая, как и прежде, в евро. Таков наш план", — сказал Хегер.

Ранее министр экономики Словакии Ричард Сулик заявлял, что страна не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, она будет это делать.

"Поставки газа нельзя остановить. Потому я и говорю, хотя это, возможно, для некоторых слишком прагматичная позиция. Если есть условие платить рублем, то платим рублем", – сказал Сулик.

Однако на это заявление Хегер ответил фразой, что Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом против требований России в отношении платежей за газ в рублях.

"В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", - сказал Хегер.

Между тем Европейская комиссия заявила, что компании ЕС смогут обойти требование России получать платежи за газ в рублях, не нарушая санкций. Это возможно с помощью предложенной ранее Москвой схемы, при которой страны будут платить в евро или долларах, которые затем конвертируются в российскую валюту.