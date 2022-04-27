"Газпром" подтвердил приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за него в рублях
"Газпром" официально подтвердил, что приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию - из-за их отказа платить за него в рублях.
Об этом со ссылкой на российскую компанию пишет "Интерфакс".
Поставки газа в эти страны РФ прекращает с сегодняшнего дня и "до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом".
Напомним, что вчера Россия объявила о прекращении поставки газа в Польшу после её отказа платить в рублях.
Также мы писали, что Словакия не намерена платить за российский газ в рублях.
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