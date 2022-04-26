Российский "Газпром" направил польской нефтегазовой госкомпании PGNIG сообщение, подтверждающее остановку поставок газа в Польшу с 27 апреля. Причиной стал отказ Польши платить за газ в рублях.

Об этом сообщается на сайте PGNIG.

Поляки заявляют, что несмотря на это, все поставки клиентам осуществляются в соответствии с их потребностями, а газовые хранилища продолжают заполняться благодаря другим источникам газа.

"Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газа, PGNiG готова получать газ с различных направлений, в том числе через газовые соединения на западной и южной границах и терминал СПГ в Свиноуйсьце", - говорится в сообщении.

Также "Интерфакс" приводит еще одно заявление компании, где говорится, что причиной отключение Польши от газа РФ стал отказ оплачивать его в рублях.

PGNiG считает, что указ не имеет для нее обязательной силы, а также отсутствуют основания для прекращения поставок по "ямальскому контракту", так как PGNiG не имеет просроченной задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все платежные обязательства.

Также компания считает, что приостановка поставок "является нарушением контракта, и они предпримут соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа", а также "оставляют за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной приостановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права".

Напомним, что накануне Польша ввела свои санкции против российских олигархов и "Газпрома".

При этом в Еврокомиссии рекомендовали использовать схему России для расчета за газ в рублях.

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