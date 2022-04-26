Россия остановила поставки газа в Польшу, сообщает польский портал Onet. По данным издания, в польском Министерстве собралась кризисная группа. А со стороны России нет заявлений о том, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал Владимир Путин. Официальных объявлений по этому поводу ждут сегодня.

Ранее Польша заявила об отказе покупать газ за рубли.

Напомним, в Польше предложили квотировать российскую нефть и установить на нее налог.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.