Украинским педагогам грозят увольнениями и сокращают зарплаты. В Министерство образования уже обращаются учителя, которым не платят зарплату, из-за того, что в войну они переехали в другие регионы (хотя могут работать дистанционно). Также некоторые педагоги жалуются, что им срезают различные надбавки и доплаты.

У преподавателей ВУЗов ситуация не лучше. С начала войны в профильной среде пошли слухи о закрытии "лишних" учебных заведений и сокращении преподавателей. Попытки увольнений уже есть.

"Знаю ректоров, в частности, по харьковским ВУЗам, которые пытаются уменьшить преподавателям зарплаты, вводят чуть ли не почасовую тарификацию "согласно фактически отработанному времени", ищут предлоги для увольнений", - рассказал нам ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.

"Университеты уже начинают получать изменения к росписи. Снимают 10% начиная с июня на зарплату. То есть, с июня уже не будет в полном объеме средств госбюджета на зарплаты преподавателям плюс проблемы со спецфондом из-за отсутствия средств у студентов-контрактников для оплаты обучения", - написал на своей странице в Facebook юрист в сфере образования Андрей Черных.

Снижение финансирования на 10% нам подтвердил глава директората профильного предвысшего и высшего образования Минобразования Олег Шаров.

"Это одна из немногих категорий работников, которые получили социальные гарантии от государства на период военного положения. Согласно изменениям в закон об образование, точнее в статью 57 со сноской 1, работники образовательной сферы должны получать зарплату в размере не ниже среднего заработка за год. Впрочем, к нам уже поступают жалобы от педагогов, что на практике эта норма закона соблюдается далеко не всегда", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Разбирались, как на самом деле сейчас платят педагогам и насколько высоки риски сокращений.

"Переводят даже на 0,1 ставки"

Информация о том, что учителям режут зарплаты или открытым текстом предлагают уволиться, поступает из разных регионов.

"В некоторых школах оформляют просто с оплатой 2/3 оклада, в некоторых убирают надбавки и доплаты (хотя они обычно составляют до 30-40% от зарплат педагогов - Ред.). При этом школы сейчас работают на удаленке, то есть, возможность вести уроки у большинства учителей есть", - отмечает Кравец.

Некоторых педагогов предупредили, что, или они будут работать на дистанционке и, помимо уроков, выходить на дополнительные онлайн-конференции с учениками, или им станут платить только 30% от оклада (а это всего 2-3,5 тысячи гривен).

"Некоторые руководители учреждений высшего образования планируют уменьшать размер доплат за ученое звание, отправлять работников в простой, уменьшать нагрузку до 0, 78 оклада (для мужчин призывного возраста) или 0,5 или даже 0,1 ставки, чтобы не увольнять преподавателей", - отмечает Андрей Черных.

"Знаю ректоров, которые, пользуясь случаем, ищут поводы для увольнений. К примеру, требуют, чтобы преподаватель срочно прибыл на рабочее место, даже если у того нет физической возможности это сделать, а ВУЗ работает дистанционно. Также есть практика снижения зарплат, в частности, платят не оклад, а в соответствии с "реально отработанными часами", - добавил Виталий Зайцев.

Также в преподавательской среде ходят упорные слухи о, якобы, готовящемся сокращении "лишних" вузов.

"Формально потребности в этом действительно есть. Многие наши студенты выехали в Европу, иностранные учащиеся в этом году в Украину точно не приедут. То есть, непонятно, как будут финансироваться вузы и реально ли выжить на эти деньги. Понятно, что и госзаказ с учетом военного времени уже не будет прежним ни по объему, ни по перечню профессий. Ожидаем разворот в сторону инженерных, машиностроительных специальностей, которые можно быстро приспособить и под военные. Некоторые вузы в этом году собираются реанимировать, к примеру такое направление подготовки как авиа- и ракетостроение. Гуманитарные специальности - пока явно не ко времени", - отмечает Зайцев.

Впрочем, по его словам, пересмотр госзаказа, объединение или "оптимизация" ВУЗов должны проводиться продуманно. Иначе есть риск попросту потерять нашу систему высшего образования. И, понятно, не должны оставлять без зарплат преподавателей.

Как должны платить педагогам. Разъяснение Минобразования

Об урезании зарплат и угрозах сокращений преподаватели жалуются и в профильное министерство.

На днях Министерство образования обнародовало письмо-разъяснение, направленное руководителям департаментов образования и науки областных администраций и учебных заведений. В нем подробно расписаны нюансы трудового права в войну. Выделим его основные пункты.

Министерство ссылается на ту же статью 57 со сноской 1 закона об образовании (о ней говорили и юристы, комментируя трудовое право для педагогов на период военного положения). "Работникам учреждений образования, научных учреждений, в том числе тем, кто в условиях военного положения были вынуждены сменить место проживания (пребывания), оставить рабочее место, вне зависимости от их места проживания гарантируется сохранение места работы, среднего заработка и других выплат, предусмотренных законом", - говорится в письме министерства.

"То есть, даже если педагог выехал за границу, и даже если он там смог устроиться на другую работу (в некоторых странах ЕС, в частности, в Германии, формируя классы для украинских школьников, открывают вакансии и для наших учителей - Ред.) рабочее место в Украине и средняя зарплата за ним должны сохраняться", - добавил Кравец.

В соответствии с приказом Минобразования от 28 марта 2022 года №274 "О некоторых вопросах организации получения общего среднего образования и образовательного процесса в условиях военного положения в Украине", органы управления в сфере образования и органы местного самоуправления должны обеспечить и организовать оплату труда работников учреждений образования вне зависимости от их текущего места проживания в Украине или за ее пределами, в том числе путем принятия решений о простое в тех учреждениях, которые не могут работать из-за вооруженной агрессии РФ. То есть, если школы работают на дистанционке, там идет обычная оплата - оклад плюс надбавки.

Отдельно уточнили по дистанционке - она вводится распоряжением собственника учебного заведения без обязательного составления трудового договора о дистанционной работе. Основным условием является своевременное исполнение задач по должности. "Оплата труда осуществляется в полном объеме согласно законодательству", - отмечается в письме Минобразования.

Если школа не работает вообще (в оккупированных населенных пунктах) и тогда преподаватели уходят в простой, а это оплата не ниже 2/3 от оклада. Но может быть и выше. В соответствии с отраслевым соглашением между Минобразования и профсоюзом работников образования и науки, стороны рекомендуют руководителям учреждений обеспечить оплату простоя работников, включая не педагогические специальности и тех, кто работает по совместительству, в размере средней заработной платы. Речь идет о случаях, когда возникает ситуация, опасная для жизни и здоровья, к примеру, оккупация.

При этом для работодателей оставили лазейку. "Предоставлено право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые дотируются из бюджета, до прекращения военного положения рамках фонда заработной платы самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже 2/3 тарифной ставки. То есть, если денег не хватает, а с такой проблемой сейчас сталкиваются во многих городах, то можно платить учителям в простое меньше. Чем в школах уже пользуются.

Причем, даже в относительно благополучном Киеве.

"Пока нам все выплачивают. Но предупредили, что кто не будет вести дистанционные уроки и включаться в конференции с учениками, будет получать только 30% зарплаты", - рассказала нам учитель украинского языка и литературы одной из школ на Оболони.

Что делать учителям на захваченных территориях

Отдельно коснемся темы работы педагогов на территориях, подконтрольных России. Уже есть информация, что там заставляют учителей проводить уроки по российским учебным программам. Таким образом, наши педагоги рискуют подпасть под действие закона о коллаборации, предусматривающего в том числе, тюремные сроки.

В письме Минобразования пояснили, как быть с педагогами, которые оказались в зоне оккупации или боевых действий. Правда, речь идет только об оплате труда учителей. Предлагается сменить месторасположение учебного заведения и перейти на обслуживание в другой орган казначейства по новому адресу.

Но что делать тем, кто не смог эвакуироваться, из письма Минобразования все равно до конца неясно. "На сегодня, к сожалению, не все общины самостоятельно могут выплатить зарплату работникам учреждений образования в силу разных причин (оккупация, отсутствие электроснабжения, потеря связи с начальником отдела образования, руководителем учреждения, бухгалтером). Для налаживания механизма выплаты заработной платы педагогическим работникам тех общин, которые не могут сделать этого самостоятельно, Министерство образования совместно с Министерством финансов и Казначейством ищут реальные возможности решения этого вопроса в сложившихся условиях", - говорится в письме Минобразования.

В частности, местным бюджетам перечисляют образовательные субвенции из госбюджета (в первый и одиннадцатый дни месяца). Но смогут ли своевременно заплатить, к примеру, в оккупации - вопрос открытый.

"Но еще более непонятно, как вообще должны действовать наши учителя на временно оккупированных территориях. Из пояснений Минюста неясно, не будет ни рисков, что в последствии педагогов станут привлекать к ответственности как коллаборантов. Вроде не должны, но гарантий нет", - отмечает Кравец.

Финансирование снизят с июня, доплаты режут уже сейчас

Отметим, что большинство проблем с зарплатами упирается в деньги. В письме Минобразования указано, что, в соответствии постановлением Кабмина №401 от 1 апреля этого года финансирование по программе "Образовательная субвенция с государственного бюджета местным бюджетам" уменьшено на 10% (до 10,8 млрд гривен).

"Пока ничего радикального не происходит. Секвестр бюджета есть, но 10% это обычно резервы и вакансии", - пояснил нам Олег Шаров, глава директората профильного предвысшего и высшего образования Минобразования.

Но в письме министерства на места указано, что "финансовый ресурс в 2022 году на выплаты заработной платы педагогическим работникам является крайне ограничены, что заставляет местные органы исполнительной власти и руководителей учреждений образования принимать решения о снижении размеров надбавок и доплат".

Согласно помесячной росписи, расходы госбюджета по образовательной субвенции будут снижены в июне-декабре, и это приведет к недофинансированию расходов на зарплаты педагогам в среднем на 17%. Но при этом в министерстве уточнили, что на местах могут резать только те надбавки и доплаты, которые уже установлены в предельном размере (скажем, при плавающем размере доплаты от 10% до 30% от оклада платят по максимуму - 30%) или те, которые "носят необязательный характер". В списке последних - за сложность и напряженность труда, за выполнение особо важной работы, за престижность труда и другое.

Тем не менее, сокращать доплаты за апрель явно рано, отмечают в профильном ведомстве. Там попросили пересмотреть решения о снижении доплат педагогам за классное руководство, проверку учебных работ и другое.

Мы писали, что учителям школ объявили, что с 14 марта из-за простоя им начисляют только 2/3 зарплаты.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о законе, который фактически отменяет КЗоТ на время войны и существенно ухудшает условия труда для людей.