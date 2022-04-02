Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что разработанные ведомством рекомендации предусматривают, что каждая школа должна сама решать, когда заканчивать учебный год.

Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram.

Так, чиновники посоветовали учителям уплотнить школьную программу. Также они пообещали, что каждый ученик получит документ об окончании учебного года, будь то табель или свидетельство.

Кроме того, Шкарлет также обратился к учителям с напоминаем о важности психологической поддержки детей. Для этого Минобразования разработало специальные материалы и Telegram-канал "Поддержи ребенка".

Шкарлет напомнил, что в этом году сдача Государственной итоговой аттестации отменена.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.