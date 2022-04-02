В Минобразования рассказали, когда украинские школы завершат учебный год
Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что разработанные ведомством рекомендации предусматривают, что каждая школа должна сама решать, когда заканчивать учебный год.
Соответствующий пост он опубликовал у себя в Telegram.
Так, чиновники посоветовали учителям уплотнить школьную программу. Также они пообещали, что каждый ученик получит документ об окончании учебного года, будь то табель или свидетельство.
Кроме того, Шкарлет также обратился к учителям с напоминаем о важности психологической поддержки детей. Для этого Минобразования разработало специальные материалы и Telegram-канал "Поддержи ребенка".
Шкарлет напомнил, что в этом году сдача Государственной итоговой аттестации отменена.
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Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.
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