Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что поддерживает инициативу об отмене изучения русского языка в школах с нового учебного года, которую хотят ввести с нового учебного года - 1 сентября.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Я в принципе поддерживаю такую инициативу. Но нужно смотреть, чтоб это было по выбору школы, по выбору педсовета, но в принципе мы поддерживаем такую инициативу," - сказал министр.

Ранее с такой инициативой выступил мовный омбудсмен Тарас Кремень, но он был не единственный, кто выступил с этим предложением. До него мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что местные власти работают над тем, чтобы школьники города перестали изучать русский язык в новом учебном году.

Кроме того, в школах изменят программу курса зарубежной литературы, сильно пересмотрев произведения русской классики, которые даются на изучение детям. Оттуда хотят убрать всю "пропагандистскую составляющую", но полностью отказываться от части мировой классики, которую изучают по всему миру, в школах не хотят.

Также мы писали, что "власти ДНР" решили возобновить обучение в школе №5 Волновахи. При этом оно идет практически рядом с зоной боев, на русском языке и по программе России.